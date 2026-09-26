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لجنة الانتخابات: تلقينا 6 طلبات ترشح في اليوم الأول

26 سبتمبر 2026 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
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لجنة الانتخابات المركزية

أكدت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، أنها تلقت في اليوم الأول من فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية 2026، طلبات ترشح لستة قوائم انتخابية.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح اليوم هي:

- "إئتلاف فلسطين المستقبل"

- "العدالة والبناء"

- "الوحدة والتغيير الديمقراطي"

-   "المبادرة الوطنية" ( د. مصطفى البرغوثي ومستقلون)

-   "مسار جديد"

-  "العمل"

وذكرت أن تقديم طلب الترشح لا يعني قبول القائمة بشكل نهائي، إذ تخضع جميع الطلبات للمراجعة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية، واكتمال النماذج والوثائق المطلوبة، قبل اتخاذ القرار وإبلاغ القائمة بشكل رسمي خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب.

يُذكر أن باب الترشح سيبقى مفتوحا حتى الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في المقر العام للجنة برام الله ومكتب اللجنة في دير البلح، داعية القوائم الراغبة في الترشح إلى تقديم طلباتها خلال هذه المدة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#الانتخابات التشريعية #الانتخابات الفلسطينية

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