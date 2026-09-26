تحذير من تسجيل شرائح هاتف بأسماء أهالي غزة دون علمهم

حذّر تنويه متداول في قطاع غزة من تسجيل شرائح هاتف محمول بأسماء مواطنين لدى شركتي «جوال» و«أوريدو» دون علمهم، وما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومالية في حال استخدامها في عمليات احتيال أو مخالفات.

ودعا التنويه المواطنين إلى التأكد من الشرائح المسجلة بأرقام هوياتهم عبر الرمز «*#335»، ثم إدخال رقم الهوية، والتحقق من الأرقام الظاهرة ضمن البيانات المسجلة باسمهم.

وطالب من يجد شرائح لا تخصه بمراجعة أقرب فرع للشركة المعنية وطلب إلغائها، محذرًا من مخاطر ترك خطوط مسجلة بالهوية الشخصية واستخدامها من أطراف أخرى.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل مخاوف من استغلال بيانات المواطنين في تسجيل خطوط هاتفية دون علم أصحابها، وما قد ينجم عن ذلك من تبعات يصعب على صاحب الهوية إثبات عدم صلته بها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات