"تجربة صلاة اليهود" بالأقصى.. حماس تحذر من مخطط الاحتلال

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من خطورة إجراء الاحتلال تجربة في المسجد الأقصى المبارك بشأن صلاة اليهود داخله، بهدف قياس ردود الفعل الفلسطينية والعربية والإسلامية، داعية إلى تحرك واسع لحماية المسجد وإفشال مخططات تهويده.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة ورئيس مكتب شؤون القدس، هارون ناصر الدين، السبت، إن تصاعد اعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، ومحاولات تهويده المتواصلة، تستدعي "النفير الواسع" لحمايته من مخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سيادته المزعومة عليه.

وأوضح ناصر الدين أن الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لفرض مزيد من الوقائع على الأرض، والسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية فيه، مؤكدًا أن هذه الممارسات لن تغيّر هوية المسجد وقدسيته، ولن تمنح الاحتلال أي أحقية مزعومة عليه.

ودعا إلى تحرك فلسطيني وإسلامي جاد وعلى أوسع المستويات لوقف مخططات الاحتلال وإفشالها وحماية المسجد الأقصى، كما حثّ المقدسيين وأهالي الداخل الفلسطيني المحتل وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد على نصرته والدفاع عنه، والحفاظ على ديمومة الرباط وشد الرحال إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين