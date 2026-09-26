فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخطط للمليشيات العميلة يستهدف مستشفى ناصر.. أمن المقاومة يكشف التفاصيل

"تجربة صلاة اليهود" بالأقصى.. حماس تحذر من مخطط الاحتلال

الاحتلال يمدد حصار مخيمي طولكرم ونور شمس

ميتا تكشف جهازًا بحجم علبة "إيربودز" لتقليل الاعتماد على الهاتف

القرنفل والأمراض التنفسية.. ماذا تقول الدراسات عن فعاليته؟

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف مناطق عدة جنوب لبنان

هولندا تشدد الخناق على منتجات المستوطنات.. الحظر يصل إلى أمتعة المسافرين

"الإعلامي الحكومي": 262 صحفياً استشهدوا.. ومطالبات بمحاسبة الاحتلال

أرقام التواصل للاستفسار عن مساعدة 1250 شيكل في قطاع غزة

56 جهة فرنسية تدعو لتحركات ضد تسليح الاحتلال

"تجربة صلاة اليهود" بالأقصى.. حماس تحذر من مخطط الاحتلال

26 سبتمبر 2026 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يؤدون السجود الملحمي في القدس

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من خطورة إجراء الاحتلال تجربة في المسجد الأقصى المبارك بشأن صلاة اليهود داخله، بهدف قياس ردود الفعل الفلسطينية والعربية والإسلامية، داعية إلى تحرك واسع لحماية المسجد وإفشال مخططات تهويده.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة ورئيس مكتب شؤون القدس، هارون ناصر الدين، السبت، إن تصاعد اعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، ومحاولات تهويده المتواصلة، تستدعي "النفير الواسع" لحمايته من مخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سيادته المزعومة عليه.

وأوضح ناصر الدين أن الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لفرض مزيد من الوقائع على الأرض، والسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية فيه، مؤكدًا أن هذه الممارسات لن تغيّر هوية المسجد وقدسيته، ولن تمنح الاحتلال أي أحقية مزعومة عليه.

ودعا إلى تحرك فلسطيني وإسلامي جاد وعلى أوسع المستويات لوقف مخططات الاحتلال وإفشالها وحماية المسجد الأقصى، كما حثّ المقدسيين وأهالي الداخل الفلسطيني المحتل وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد على نصرته والدفاع عنه، والحفاظ على ديمومة الرباط وشد الرحال إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #حماس #تهويد الأقصى #تجربة صلاة اليهود #مخططات اليهود في الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة