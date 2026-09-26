56 جهة فرنسية تدعو لتحركات ضد تسليح الاحتلال

دعت 56 منظمة ونقابة وحزبًا وتجمعًا فرنسيًا إلى تنفيذ شهر من التحركات في مختلف أنحاء فرنسا خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026، للضغط من أجل وقف نقل الأسلحة وجميع أشكال التعاون العسكري والتجارة المرتبطة بالتسليح بين فرنسا وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تتواصل التحركات على مدار الشهر، بمشاركة جهات فرنسية تنادي بوقف التعاون العسكري مع الاحتلال ووقف صفقات وتجارة الأسلحة المرتبطة به.

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار المطالبات داخل فرنسا بوقف أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحركات منظمات ونقابات وأحزاب للضغط على الحكومة الفرنسية بشأن سياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة والتعاون الدفاعي.

المصدر / فلسطين أون لاين