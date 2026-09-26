أثناء الامتحانات.. قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت

اقتحمت قوات الاحتلال، السبت، حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله، وداهمت مرافقها وسط حالة من الترهيب والترويع للطلبة أثناء تقديمهم الامتحانات النهائية للدورة الصيفية.

وقالت جامعة بيرزيت في بيان إن اقتحام حرمها يمثل "انتهاكًا صارخًا وصريحًا" لحرمة الجامعة، وللمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها وطلبتها، وتحظر استهداف التعليم وتعطيل العملية التعليمية.

وأضافت أن الاقتحام يأتي في سياق حملات متصاعدة تنفذها قوات الاحتلال وتستهدف المؤسسات التعليمية الفلسطينية، بما يهدد انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلبة والعاملين فيها.

ويتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق عدة بالضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال، في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين