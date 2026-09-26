أرقام التواصل للاستفسار عن مساعدة 1250 شيكل في قطاع غزة

يبحث مواطنون في قطاع غزة عن طرق الاستفسار والتواصل مع المؤسسات الدولية بشأن المساعدة المالية البالغة 1250 شيكلًا، خاصة ممن لم يستفيدوا منها ولا يملكون مصدر دخل.
وتتضمن أرقام التواصل المتداولة مع عدد من المؤسسات الدولية للاستفسار بشأن المساعدة ما يلي:
برنامج الأغذية العالمي (WFP): 1800124126
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF): 1800500800
منظمة إنقاذ الطفل (Save the Children): 1800724726
ميرسي كور (Mercy Corps): 1800130131
الإغاثة الكاثوليكية (CRS): 1800277277
الأمم المتحدة (UN): 1700277277
وعند التواصل مع الجهات المعنية، يمكن للمواطن توضيح حالته وطلب الاستفسار عن إمكانية إدراجه ضمن قوائم الانتظار.
المصدر / فلسطين أون لاين