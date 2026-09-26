مؤسسات القدس تحذر من انتهاكات الاحتلال في الأقصى

حذّر تجمع المؤسسات العاملة للقدس من تصاعد الاقتحامات والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع الدعوات والأنشطة المرتبطة باقتحامه خلال فترة الأعياد اليهودية، معتبرًا أن استمرار هذه الممارسات يهدد الوضع القائم في المسجد.

وقال التجمع في بيان، إن تواصل الاقتحامات والتوغلات في باحات الأقصى، إلى جانب مشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال فيها، يعكس تصعيدًا في مستوى الانتهاكات ومحاولات تكريس وقائع جديدة داخل المسجد.

وشدد على خطورة مشاركة مسؤولي حكومة الاحتلال في اقتحامات الأقصى، لما تحمله من دلالات سياسية وميدانية، في ظل محاولات فرض واقع زماني ومكاني جديد في المسجد.

وحذّر التجمع من أن تصاعد الاقتحامات والانتهاكات من شأنه أن يفاقم التوتر في القدس، داعيًا إلى حماية المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القائم فيه، ووقف الاقتحامات والتوغلات التي تستهدف حرمته ومكانته.

وأكد ضرورة التصدي لمحاولات تغيير الواقع القائم في المسجد، ووقف الإجراءات الرامية إلى تكريس تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، محملًا حكومة الاحتلال مسؤولية تداعيات استمرار هذه الممارسات.

المصدر / فلسطين أون لاين