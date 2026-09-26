12 يومًا للترشح.. الانتخابات المركزية تبدأ استقبال قوائم التشريعي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم السبت، فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي، المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها بدأت عند الساعة الثامنة صباحًا استقبال طلبات الترشح في مقرها العام بمدينة البيرة، ومكتبها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات يستمر لمدة 12 يومًا، حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأوضحت أن العملية شهدت إقبالًا من القوائم المترشحة في مكتبيها برام الله ودير البلح، مبينة أن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية.

وبحسب اللجنة، يجب ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحًا وألا يزيد على 132 مرشحًا، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفق أحكام القانون، بحيث تتضمن القائمة امرأة واحدة على الأقل من بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك.

وبينت أن طلب الترشح يُقدّم من قبل منسق القائمة ومفوضها بعد استكمال النماذج والوثائق والمرفقات المطلوبة، مؤكدة أن الطلبات تخضع للدراسة والتدقيق للتحقق من استيفائها الشروط القانونية، وأن تقديم الطلب لا يعني قبوله أو اعتماده.

ووفق الجدول الزمني المعتمد، تنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر المقبل، فيما يُجرى الاقتراع المسبق لقوى الأمن في 26 من الشهر ذاته، على أن تُجرى الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر.

وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر في 9 يوليو/ تموز الماضي مرسومًا حدد فيه 28 نوفمبر موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في شرقي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ انتخابات عام 2006.

ويُعد المجلس التشريعي معطلًا منذ عام 2007 عقب الانقسام الفلسطيني، فيما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بحله عام 2018. وكانت انتخابات تشريعية ورئاسية مقررة عام 2021 قد أُلغيت بعد قرار بتأجيلها من قبل رئيس السلطة محمود عباس، فيما يبلغ عدد مقاعد المجلس التشريعي المقبل 132 مقعدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين