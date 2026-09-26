فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المريض الشنباري.. يخوض صراعًا مع السرطان تحت الحصار

"منتدى الإعلاميين" يطالب بحماية دولية للصحفيين الفلسطينيين

عائشة.. جاءت إلى غزة زائرة فاحتجزتها الحرب بين الفقد والمرض والخوف

رسيل.. قصف إسرائيلي أفقدها أشقاءها وترك ساقها مهددة

غزة تكشف اتساع العزلة الدبلوماسية الإسرائيلية

"واتساب" يوجه إرشادات لحماية الحسابات من محاولات الاختراق

المقاعد الفارغة ورواية الاحتلال التي تتهاوى

خطاب المجرم نتنياهو في قاعة الأمم المتحدة.. حين يتحول الجلاد إلى قاضٍ والضحية إلى متهم

وقفات في المغرب دعما لـ”الصمود الفلسطيني” ورفضا للتطبيع

المغرب والجزائر يحققان انطلاقة قوية ومصر تتعثر أمام أنغولا

ترامب ينشر صورة لهرمز تحمل اسم “مضيق ترامب”

26 سبتمبر 2026 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
...
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لمضيق هرمز، تحمل اسم “مضيق ترامب”، بعد وقت قصير من اقتراح إيراني لفتح الممر المائي في غضون أسبوع، إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط معينة.

ومن جهة أخرى، تقول وسائل إعلام إيرانية إن الرئيس الإيراني غادر نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت إجراء محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

ونشر ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت صورة لمضيق هرمز على منصته تروث سوشيال ووصفه بـ”مضيق ترامب” في أول مؤشر علني على تفكيره بعد أن اقترحت إيران الاتفاق الجديد وتلميحها إلى أنه ربما يساعد ذلك ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي.

HTH86QAbwAAn_jD.jfif
 

وقال البيت الأبيض أمس فقط إن مسؤولين أمريكيين يجرون محادثات إيجابية وبناءة مع وسطاء حول حرب إيران. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرت إيران محادثات غير مباشرة استمرت ساعات مع أمريكا.

المصدر / وكالات
#إيران #ترامب #مضيق هرمز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة