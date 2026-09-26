ترامب ينشر صورة لهرمز تحمل اسم “مضيق ترامب”

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لمضيق هرمز، تحمل اسم “مضيق ترامب”، بعد وقت قصير من اقتراح إيراني لفتح الممر المائي في غضون أسبوع، إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط معينة.

ومن جهة أخرى، تقول وسائل إعلام إيرانية إن الرئيس الإيراني غادر نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت إجراء محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

ونشر ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت صورة لمضيق هرمز على منصته تروث سوشيال ووصفه بـ”مضيق ترامب” في أول مؤشر علني على تفكيره بعد أن اقترحت إيران الاتفاق الجديد وتلميحها إلى أنه ربما يساعد ذلك ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي.





وقال البيت الأبيض أمس فقط إن مسؤولين أمريكيين يجرون محادثات إيجابية وبناءة مع وسطاء حول حرب إيران. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرت إيران محادثات غير مباشرة استمرت ساعات مع أمريكا.

المصدر / وكالات