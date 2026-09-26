3 شهداء وإصابات في قصف وإطلاق نار إسرائيلي بغزة

استشهد 3 مواطنين أحدهما متأثرًا بجراحه، اليوم السبت، وأصيب آخرين، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن عقب غارة من مسيرة إسرائيلية في شارع جولس وسط مخيم النصيرات.

كما أفادت ذات المصادر باستشهاد الطفل محمد سيف الدين الشخريتي (12 عامًا) برصاص الاحتلال أثناء جلوسه أمام خيمة نزوح أسرته في مواصي رفح.

وصباح اليوم، استشهد الشاب قصي معمر حلس، متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي وقع قبل أسابيع في مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرق مدينة دير البلح، كما أصيب من المواطنين بينهما أطفال، جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مفترق الإقليمي في مواصي خان يونس.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرنها بكثافة باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح، وكذلك جنوبي مواصي خان يونس، وسط تجدد إطلاق النار باتجاه الخيام في المنطقتين.

واستهدفت آليات الاحتلال بنيرانها محيط مدينة حمد شمالي خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف في المنطقة.وفي شمالي القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه منطقتي السلاطين والعطاطرة غربي بلدة بيت لاهيا.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، في وقت لا تزال فيه أعداد كبيرة من سكان القطاع تقيم في خيام ومراكز إيواء ومبان متضررة، وسط تعثر عمليات إعادة الإعمار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 31 يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة، إلا أن الخروقات الإسرائيلية للتهدئة تواصلت بصورة شبه يومية.

المصدر / فلسطين أون لاين