انفوجرافيك.. المنتخبات الأكثر وصولًا إلى نهائي كأس العالم عبر التاريخ

محمد زقوت

يتصدر المنتخب الألماني قائمة المنتخبات الأكثر وصولًا إلى نهائي كأس العالم برصيد 8 مرات، تليها البرازيل والأرجنتين بـ7 نهائيات لكل منهما، فيما تحضر إيطاليا في المركز التالي بـ6 مرات.

يُعد الوصول إلى نهائي كأس العالم إنجازًا نادرًا في تاريخ كرة القدم، وقد نجحت مجموعة محدودة من المنتخبات في بلوغ المباراة النهائية أكثر من مرة منذ انطلاق البطولة عام 1930.

ألمانيا 8 مرات و4 ألقاب

تتصدر ألمانيا القائمة بـ8 مشاركات في النهائي، أعوام 1954، 1966، 1974، 1982، 1986، 1990، 2002 و2014، وحققت اللقب في أربع مناسبات. وتأتي البرازيل ثانية بـ7 نهائيات، أعوام 1950، 1958، 1962، 1970، 1994، 1998 و2002، توجت خلالها باللقب 5 مرات.

البرازيل والأرجنتين 7 مرات

وتملك البرازيل أيضًا 7 وصولات إلى النهائي بالشراكة معا لأرجنتين، بعد ظهورها في نهائي نسخة 2026 أمام إسبانيا، إلى جانب نهائيات 1930، 1978، 1986، 1990، 2014 و2022، وحققت اللقب 3 مرات قبل خسارة نهائي 2026 أمام إسبانيا.

إيطاليا 6 مرات و4 ألقاب

وتأتي إيطاليا في المركز التالي بـ6 نهائيات، وفازت بكأس العالم أربع مرات في تاريخها خلال أعوام 1934و 1938 و1982 و2006.

فرنسا 4 مرات

شارك المنتخب الفرنسي بهذه البطولة على مر التاريخ 17 مرة، وصلت إلى النهائي 4 مرات وتوجت ببطولة كأس العالم مرتين عام 1998و 2018.

هولندا 3 مرات

شاركت هولندا في 12 بطولة لكأس العالم لكرة القدم، ووصلت إلى المباراة النهائية ثلاث مرات (1974، 1978، 2010)، لكنها لم تفز باللقب قط.

إسبانيا وأوروغواي وتشيكوسلوفاكيا والمجر مرتين

أما إسبانيا التي وصلت مرتين إلى هذا نهائي 2010 و2026 استطاعت الفوز بهما وكذلك الأوروغواي عام 1930 و1950 وأما تشيكوسلوفاكيا والمجر فبلغ كل منتخب منها النهائي مرتين ولم يفز بهه البطولة

إنجلترا وكرواتيا والسويد مرة واحدة

استطاعت هذه المنتخبات الثلاث الوصول إلى المباراة النهائية مرة واحدة بالرغم من مشاركتها أكثر من مرة، ولم ينجح سوى المنتخب الإنجليزي بالتتويج بكأس العالم عام 1966.

إليكم قائمة المنتخبات الأكثر وصولًا إلى نهائي كأس العالم

ألمانيا 8

البرازيل 7

الأرجنتين 7

إيطاليا 6

فرنسا 4

هولندا 3

إسبانيا 2

أوروغواي 2

تشيكوسلوفاكيا 2

المجر 2

إنجلترا 1

كرواتيا 1

السويد 1

انفوجرافيك المنتخبات الأكثر وصولًا إلى نهائي كأس العالم.. ألمانيا في الصدارة





وشهد نهائي كأس العالم 2026 مواجهة بين إسبانيا والأرجنتين، وانتهى بفوز إسبانيا 1-0 بعد التمديد، لتتوج بلقبها العالمي الثاني.

المصدر / فلسطين أون لاين