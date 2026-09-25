الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة يتعرض لضغوط هائلة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن قطاع غزة لا يزال يواجه حالة طوارئ إنسانية وصحية عامة، رغم مرور نحو عام على وقف إطلاق النار.

وقال غيبريسوس، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، إن النظام الصحي في القطاع يتعرض لضغوط هائلة، في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية والصحية كبيرة للغاية.

وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة سريعة ومستدامة ودون عوائق.

وأضاف أن الإمدادات والمستلزمات الطبية يجب أن تدخل إلى القطاع إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الصحية، وإعادة فتح مسارات إحالة المرضى، وتوسيع نطاق عمليات الإجلاء الطبي.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: