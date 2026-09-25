ممداني: خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة تكرار لأكاذيبه

وصف رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني كلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها "تكرار لأكاذيب لا أساس لها"، مؤكدا أن ذلك لا يلغي قرار التوقيف الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ممداني في تصريحات لوسائل إعلام محلية في نيويورك، إن نتنياهو استخدم حقه في إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة "لتكرار أكاذيب لا أساس لها تهدف إلى تبرير حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين".

وأضاف أن "هذه الأكاذيب" لا يمكنها إلغاء قرار التوقيف الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو على خلفية جرائم الحرب التي ترقى للإبادة الجماعية.

وتابع: "لا يمكن لأي كذبة أن تغير حقيقة أنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وكان ممداني نشر عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية مقطع فيديو بالتزامن مع إلقاء نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة، قال فيه: "زرعت الليلة الماضية شجرة زيتون في غريسي مانشن مع عائلات فلسطينية قادمة من غزة. ليكن السلام مستقبلنا".

وأظهر المقطع ممداني وهو يزرع شتلة الزيتون مع عائلة فلسطينية داخل وعاء كبير في حديقة مقر إقامته، قبل أن يتناولوا العشاء معا.

وكان ممداني قال في يوليو/ تموز الماضي إن سلطات مدينة نيويورك لا تملك صلاحيات قانونية لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكنه دعا السلطات الفيدرالية الأمريكية إلى تنفيذ قرار التوقيف الصادر بحق نتنياهو.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: