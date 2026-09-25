يعالون يطالب باستبدال حكومة نتنياهو: لإنقاذ "إسرائيل من الخراب"

دعا وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، إلى استبدال حكومة بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة، قائلا إن ذلك ضروري "لإنقاذ الدولة من الخراب".

وأضاف يعالون في تدوينة عبر منصة شركة "إكس"، الجمعة، "يجب استبدال حكومة الكذب والإهمال والخيانة في 27 أكتوبر لإنقاذ الدولة من الخراب".

وتابع تعليقا على خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس: "كان يجب عليه أن يقدم استقالته فور وقوع 7 أكتوبر وألا يفضل مصيره على مصير إسرائيل".

وذكر أنه شاهد خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، "كعادتي أحصيت على أصابعي أكاذيبه، وكالعادة، توقفت بعد 10 أصابع"، على حد قوله.

وتحدث أن "الأكاذيب ليست مشكلة شخصية بل مشكلة وطنية استراتيجية، ولأنه بدون قول الحقيقة وتحمّل المسؤولية، والتحقيق واستخلاص الدروس لا قيامة لنا"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات يعالون مع احتدام المنافسة السياسية قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل.

وسبق أن وجه يعالون، الجمعة الماضية، انتقادات مماثلة إلى حكومة نتنياهو على خلفية تحرك حزب "الليكود" لاستبعاد أحزاب عربية من خوض الانتخابات، ووصف الحكومة حينها بـ"الإهمال والخيانة والكذب".

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: