استشهاد 13 مواطنا في الداخل المحتل برصاص الاحتلال منذ بداية العام

أظهرت معطيات فلسطينية استشهاد 13 مواطنا في الداخل المحتل، برصاص قوات شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية عام 2026 وحتى 25 أيلول/سبتمبر، في حوادث وقعت في مناطق وبلدات مختلفة، وطالت أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا.

وبحسب المعطيات، توزعت الحالات على ثمانية أشهر منذ بداية العام، مع تسجيل أعلى عدد من الحالات خلال شهري كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، بواقع ثلاث حالات في كل منهما.

وسُجلت ثلاث حالات، في يناير، بدأت باستشهاد محمد حسين الترابين، البالغ من العمر 35 عامًا، ثم شام شامي (30 عامًا)، ويوسف أبو جويعد (25 عامًا) في منطقة أبو جويعد بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير.

وفي فبراير، استُشهد أحمد محمد أشقر، البالغ من العمر 18 عامًا، في بلدة كابول بتاريخ 18 شباط/فبراير، برصاص شرطة الاحتلال، فيما استشهد رافي أبو طريف، البالغ من العمر 27 عامًا من يركا بتاريخ 10 آذار/مارس.

أما مايو، سجل استشهاد أحمد سعيد النعامي (47 عامًا) في مدينة رهط بتاريخ 9 أيار/مايو.

وفي يوليو، سُجلت ثلاث حالات، إذ استُشهد سامي أحمد جعصوص (30 عامًا) في اللد بتاريخ 1 تموز/يوليو، ورامي شلبي (35 عامًا) في سولم بتاريخ 15 تموز/يوليو، وخليل حامد الرشق (49 عامًا) في ضاحية السلام بتاريخ 24 تموز/يوليو، برصاص قوات الأمن وشرطة الاحتلال.

كما استُشهد خليل الأعور البالغ من العمر 45 عامًا، وأحمد الأعور البالغ من العمر 47 عامًا، في منطقة سلوان بالقدس، في حادثة واحدة بتاريخ 23 آب/أغسطس.

وفي سبتمبر: استُشهد علاء محمد موسى محاميد، البالغ من العمر 30 عامًا، في أم الفحم برصاص شرطة الاحتلال، فيما استُشهد عمر هواري، البالغ من العمر 30 عامًا من الرينة، في منطقة الناصرة بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر.

وتُظهر المعطيات أن الحالات المسجلة شملت مناطق مختلفة، من النقب والبلدات العربية في الداخل إلى منطقة القدس والناصرة، فيما اختلفت الجهات الأمنية المنسوبة إليها عمليات إطلاق النار بحسب كل حادثة.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: