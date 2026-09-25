عشرات الآلاف يؤدون الجمعة في الأقصى رغم القيود الإسرائيلية

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وشددت قوات الاحتلال، منذ ساعات الصباح، إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بالقدس المحتلة، وبوابات المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة.

وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد، ومنعت عشرات الشبان من الوصول لأداء الصلاة، وأوقفت عددا منهم وفتشتهم.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: