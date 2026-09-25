مارك زوكربيرغ يتجاوز مايكل ديل ليصبح رابع أغنى شخص في العالم

تجاوز مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مايكل ديل ليصبح رابع أغنى شخص في العالم يوم الخميس، محققًا تقدمًا إضافيًا في قائمة المليارديرات؛ حيث ارتفعت أسهم "ميتا" بأكثر من 4% عقب إطلاق "ميوز"، وهو وكيل ذكاء اصطناعي شخصي خاص بالشركة.

وبلغت الثروة الصافية المقدرة لزوكربيرغ 266.4 مليار دولار أمس الخيمس، بالتزامن مع ارتفاع سهم "ميتا" بنسبة 4.5% ليصل إلى 777.59 دولارًا، مسجلًا بذلك أعلى مستوى إغلاق له هذا العام، بحسب مجلة "فروبس".

ونمت ثروة زوكربيرغ بمقدار 25 مليار دولار يوم الاثنين وحده، بدعم من الثقة في "ميوز"، وتجاوز يوم الأربعاء سيرغي برين، الشريك المؤسس لشركة غوغل، ليحتل المركز الخامس في قائمة المليارديرات، قبل أن يتجاوز ديل لاحقًا. اورتفع سهم "ميتا" منذ إطلاق "ميوز" في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ارتفاع ثروة زوكربيرغ، تراجعت ثروة ديل بنحو 5 مليارات دولار يوم الخميس إلى 265.4 مليار دولار.

وأغلقت أسهم شركة ديل تكنولوجيز على انخفاض بنسبة 2.5% عند مستوى 536.02 دولارًا، مسجلة بذلك تراجعًا لليوم الخامس على التوالي.

ويمثل التراجع البالغ نحو 9% في سهم "ديل" هذا الأسبوع تعثرًا مؤقتًا للسهم، الذي ارتفع بنسبة 325% منذ بداية العام، عندما كان سعر السهم يبلغ نحو 127 دولارًا.

ووصل "ميوز" مؤخرًا إلى صدارة قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تنزيلًا في متجر تطبيقات "App Store"، متجاوزًا "شات جي بي تي".

كان صافي ثروة ديل قد شهد ارتفاعًا حادًا في شهر سبتمبر، مما صعد به لفترة وجيزة إلى المركز الثاني في قائمة "فوربس" للمليارديرات متجاوزًا لاري بيغ، الشريك المؤسس لشركة "غوغل". وقد استفادت "ديل تكنولوجيز" بشكل كبير من الطلب الهائل على الأجهزة المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي، حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 47 مليار دولار في أحدث تقرير لأرباحها، منها 16.4 مليار دولار جاءت من قطاع خوادم الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن سهم "ميتا" لم يشهد صعودًا بنفس الوتيرة، إلا أن الشركة سجلت قفزة في الإيرادات بنسبة 28% في نتائج الربع الثاني، لتصل إلى 60.8 مليار دولار. وتستثمر الشركة الأم لفيسبوك بكثافة في الذكاء الاصطناعي، وتتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 130 مليار و145 مليار دولار هذا العام.

المصدر / وكالات