حماس في ذكرى هبة النفق: لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على الأقصى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه "لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على شبر من المسجد الأقصى المبارك"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع ودفاعه عن أرضه ومقدساته حتى زوال الاحتلال.

وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، في الذكرى الثلاثين لهبّة "النفق"، إن الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية يستحضرون، بكل فخر واعتزاز، في مثل هذا اليوم من عام 1996، محطةً من محطات نضال شعبنا ضد مخططات العدو التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك، وقد تجسّدت في هبّة النفق، رداً على إقدام العدو الصهيوني على فتح نفق أسفل المسجد الأقصى المبارك، واستمرت الهبّة على مدار ستة أشهر، ارتقى خلالها نحو مئة شهيد، وأُصيب أكثر من 1600 شخص، دفاعاً عنه.

وأكدت حماس، أن دماء الشهداء التي خضبت أرض فلسطين المقدسة ستظل دافعاً للشعب الفلسطيني لمواصلة النضال والمقاومة، مشيرة إلى أن هبّة النفق "فاجأت حكومة الاحتلال ومستوطنيه، وأربكت حساباتهم وأحبطت مخططاتهم" قبل ثلاثين عاماً، وأكدت أن محاولات الاحتلال تدنيس المسجد الأقصى وتقسيمه لن تنجح.

وشددت الحركة على أن جرائم الاحتلال وإرهابه المتصاعد لن تمنحه شرعية على أي شبر من الأراضي والمقدسات الفلسطينية، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي خالص، وأن محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض سياسة الأمر الواقع الباطلة لن تنجح.

وأشادت بصمود المرابطين في القدس وأكنافها وتضحياتهم، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في مختلف ساحات الوطن وخارجه إلى مواصلة نضالهم المشروع، بكل الوسائل، دفاعاً عن الثوابت الوطنية والأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وجددت حماس دعوتها إلى الأمة العربية والإسلامية، قادةً وشعوباً، لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، ودعم صمود المرابطين على أرضهم، والتصدي لمحاولات الاحتلال ومخططاته التي وصفتها بـ«المشبوهة» لاستهداف هوية الأمة ومقدساتها.

المصدر / فلسطين أون لاين