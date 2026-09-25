ماكلمور يعلن عن جولة “فلسطين حرة” بعد استبعاده من حفلات إد شيران

أعلن مغني الراب الأمريكي ماكلمور أنه سيحيي جولة حفلات موسيقية خاصة به بعنوان “فلسطين حرة” بداية من الشهر ‌المقبل، وذلك بعد استبعاده من المشاركة في الحفل الافتتاحي لإد شيران بسبب تصريحاته التضامنية مع الفلسطينيين.

وقال ماكلمور في منشور على "إنستغرام" إن الجولة ستبدأ في دبلن وباريس ولندن. وأضاف أن مواعيد الحفلات في الولايات المتحدة وأسماء الفنانين المشاركين الآخرين سيُعلن عنها لاحقا، مشيرا إلى أنه سيتبرع بالإيرادات لمنظمات تدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف “لم يعد من الممكن البقاء بعيدا عن السياسة في ظل حدوث إبادة جماعية. فالناس يطلبون من الفنانين أن يظهروا، وأن يثقفوا أنفسهم، وأن يكونوا جزءا من المجتمع، وأن يستخدموا المسرح لأكثر من مجرد الترفيه، وأن يقاوموا عندما تقابل الدعوة إلى ‘فلسطين حرة’ بمحاولات لإسكاتها”.

وكان من المقرر أن يحيي مغني الراب الحائز على جائزة غرامي عروضا في ثماني حفلات إضافية ضمن جولة شيران، إلا أنه استُبعد من الجولة الشهر الماضي عقب تصريحات أدلى بها خلال حفل في نيوجيرزي.

وقال على المسرح “جزء كبير من السبب الذي دفعني ‌إلى القيام بهذه الجولة في المقام الأول هو أن أتمكن من الوقوف في ملاعب مثل هذه ‌وأقول كلمتين عزيزتين جدا على قلبي: ‘فلسطين حرة’”.

وقال ماكلمور إن مالكي الملاعب التي كان من المقرر أن يغني فيها شيران اعترضوا على تلك ‌التصريحات.

وقال شيران، وهو مغن وكاتب أغاني إنكليزي وأحد أكثر الفنانين مبيعا للأعمال الموسيقية في العالم، إن قرار استبعاد ماكلمور جاء من منظمي الجولة وليس منه، وإنه حاول إيجاد حل. واعتذر عن طريقة تعامله مع الموقف خلال حفل في فيلادلفيا، ووصف معاملة "إسرائيل" لسكان غزة بأنها “غير مبررة”.

المصدر / وكالات