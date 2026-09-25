شهيد وإصابات وسط قصف إسرائيلي متواصل في غزة

استشهد مواطن وأصيب عدد آخر، اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بانتشال أشلاء شهيد جراء قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مخيم وجدان، غرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وسبق ذلك إصابة شاب وفتاة بشظايا قذيفة مدفعية أطلقها جيش الاحتلال على منطقة بطن السمين جنوبي خان يونس.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق قذائف مدفعية باتجاه منازل فلسطينيين وخيام للنازحين في المنطقة، فيما أطلقت آليات عسكرية النار بكثافة تجاه مناطق شرقي وجنوبي المدينة.

كما أصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة السوارحة ببلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخين على منطقة السوارحة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

كما أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة شمالي وشمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمال غربي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي شرقي المدينة.

وجنوبي القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوبي مدينة خان يونس، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة جنوبي وشرقي المدينة، بالتزامن مع تجدد إطلاق النار من الطيران المروحي شرقي خان يونس.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في سماء المناطق الشرقية لبلدة القرارة، شمالي خان يونس.

وأمس الخميس، استشهد 5 مواطنين بينهم سيدة وأصيب آخرون، جراء إطلاق نار وغارات إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 1,408 شهداء، إضافة إلى 4,916 إصابة و834 شهيدا جرى انتشالهم، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان إلى 73,928 شهيدا و175,030 إصابة، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة، أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين