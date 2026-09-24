خطيب الأقصى يدعو لشد الرحال والتصدي لاقتحامات المستوطنين

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، المقدسيين وأبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه والتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم الرامية إلى فرض واقع جديد داخله.

وقال صبري، الخميس، إن ما يجري في المسجد الأقصى يتزامن مع استمرار اقتحامات المستوطنين وتصعيد انتهاكاتهم، منتقدًا "التخاذل العربي والإسلامي" تجاه ما يتعرض له المسجد.

وشدد على أهمية الحضور الفلسطيني في المسجد الأقصى، داعيًا إلى تكثيف الرباط فيه والتصدي لمحاولات تغيير الواقع القائم داخله، في ظل تصاعد الاقتحامات والطقوس التلمودية التي ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين