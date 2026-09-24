قادة التطرّف يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم 137 مستوطنًا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متفرقة عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته، فيما تركزت الطقوس التلمودية في المنطقة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة وباب الرحمة.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد، واحتجزت هويات عدد من المصلين المسلمين، وفرضت قيودًا على دخولهم إلى الأقصى.

ويأتي الاقتحام بالتزامن مع ذروة موسم الأعياد اليهودية، إذ اقتحم 1678 مستوطنًا المسجد الأقصى خلال يومي 20 و21 أيلول/سبتمبر الجاري، بالتزامن مع عيد الغفران، وقبيل بدء عيد "العرش" المقرر بين 26 أيلول/سبتمبر و2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسط دعوات من جماعات استيطانية لتكثيف الاقتحامات.

ويُعد غليك من أبرز الداعين إلى تكثيف الطقوس اليهودية في المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين