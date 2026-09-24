سموتريتش يقتحم منطقة الروس في مجد الكروم في الجليل المحتل

اقتحم وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، صباح اليوم الخميس، منطقة الروس التابعة لبلدة مجد الكروم في الجليل، وسط انتشار أمني مكثف وحراسة برية وجوية.

وطوّقت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال المنطقة، ومنعت المواطنين العرب من تجاوز حاجز أمني نُصب عند مدخل منطقة الروس، بالتزامن مع تحليق مروحية وطائرات مسيّرة في أجواء المنطقة.

وجاء اقتحام سموتريتش للمنطقة بعد يوم من إعلانه أن حزب "الصهيونية الدينية" سيعقد اجتماعًا لكتلته في موقع البؤرة الاستيطانية التي أُقيمت مؤخرًا في منطقة الروس، قبل تفكيكها إثر حراك شعبي وقانوني واسع من أهالي مجد الكروم والمنطقة.

وكانت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم قد رفضا عقد الاجتماع في المنطقة، معتبرين أن الخطوة تمثل محاولة لفرض واقع استيطاني على أراضي البلدة.

وفي سياق متصل، نصب نشطاء من اليمين الإسرائيلي، الليلة الماضية، أعلامًا إسرائيلية على جانبي شارع رقم 85 المحاذي لمجد الكروم، في خطوة أثارت توترًا في المنطقة.

وكانت البؤرة الاستيطانية قد أزيلت بعد حراك شعبي استمر أكثر من أسبوع، تبيّن خلاله أن نحو نصف الأرض التي أُقيمت عليها تعود ملكيتها إلى أحد مواطني مجد الكروم، فيما يسيطر الصندوق القومي اليهودي "كيرن كييمت ليسرائيل" على الجزء المتبقي.

وتشير المعطيات الواردة بشأن المنطقة إلى أن الأراضي الخاضعة لسيطرة الصندوق تعود ملكيتها، قبل النكبة، إلى فلسطينيين، فيما تتجه الخطة الحالية إلى إعادة إقامة البؤرة على بعد مئات الأمتار من البلدة، على أراضٍ يقول الصندوق إنه يسيطر عليها بالكامل.

وبحسب المعطيات ذاتها، تتضمن الخطة استبدال المستوطنين القادمين من الضفة الغربية المحتلة بحراس محليين من منظمة "هشومير هحداش" العاملة في منطقة الجليل.

وتأتي زيارة سموتريتش في ظل استمرار رفض أهالي مجد الكروم للمخططات الرامية إلى إقامة بؤرة استيطانية في محيط البلدة، وسط تحذيرات من تحويل المنطقة إلى واقع استيطاني دائم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات