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بالفيديو ترمب يتفاعل وشي يلتزم الثبات أمام قاذفة "بي-1"

24 سبتمبر 2026 . الساعة 14:55 بتوقيت القدس
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ترمب يتفاعل وشي يلتزم الثبات أمام قاذفة "بي-1"

حلّقَت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "بي-1" فوق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، خلال مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قاعدة جوية قرب واشنطن، أمس الأربعاء.

وأظهرت لقطات مصورة ترمب وهو يرفع رأسه ويتابع تحليق القاذفة، بينما نظر شي إلى الطائرة خلال مرورها فوق موقع الاستقبال.

وجاء التحليق ضمن مراسم الاستقبال العسكري التي شملت السجادة الحمراء وعزف النشيدين الوطنيين، في مستهل زيارة شي إلى الولايات المتحدة التي تستمر ثلاثة أيام.

وتُعد "بي-1" قاذفة استراتيجية أميركية قادرة على التحليق بسرعات عالية وحمل مجموعة واسعة من الأسلحة التقليدية، فيما أثار اختيارها للمشاركة في مراسم الاستقبال اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ورأى متابعون أن المشهد حمل دلالات عسكرية إلى جانب طابعه البروتوكولي، إلا أن دلالة التحليق الرسمية لم تُعلن على أنها رسالة سياسية موجهة إلى الجانب الصيني.
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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