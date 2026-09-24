الفدائي يتعادل مع نيوزيلندا 2-2 في دورة الصين الدولية

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تعادل المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم مع نظيره النيوزيلندي بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدورة الدولية الودية المقامة في الصين، في إطار تحضيرات «الفدائي» لنهائيات كأس آسيا 2027.

وسجلت الأهداف الأربعة، في الشوط الأول، حيث سجل هدفي الفدائي أسد حملاوي وعدي الدباغ، وحافظ كل فريق على شباكه نظيفة في الشوط الثاني.

وكان المنتخب الفلسطيني قد دخل البطولة بمواجهة نيوزيلندا، قبل أن يلتقي طاجكستان يوم 28 سبتمبر الجاري، ثم يختتم مشاركته بمواجهة الصين يوم 2 أكتوبر.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات