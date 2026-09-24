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الصحة: 5 شهداء و35 جريحًا خلال 24 ساعة في غزة

24 سبتمبر 2026 . الساعة 14:43 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، نقل 5 شهداء فلسطينيين إلى مستشفيات القطاع، إضافة إلى 35 جريحًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء الحرب في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 73,928 شهيدًا و175,030 جريحًا.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء جراء الخروقات الإسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، بلغت 1,408 شهداء و4,916 جريحًا، فيما جرى انتشال 834 جثمانًا من تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف وإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تداعيات إنسانية واسعة خلفتها الحرب، تشمل الدمار والنزوح وتضرر المنشآت الصحية والبنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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