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الخارجية المصري: تهجير الفلسطينيين خط أحمر و"إسرائيل" تعرقل المرحلة الثانية

24 سبتمبر 2026 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يمثل "خطًا أحمر"، مشددًا على أن مصر لن تسمح بحدوثه.

وأشاد عبد العاطي بموقف الفصائل الفلسطينية بشأن ملف السلاح، واصفًا إياه بـ"الموقف المسؤول" الذي يستحق الإشادة.

وقال إن القاهرة لم تلمس موقفًا إيجابيًا من "إسرائيل" بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيرًا إلى انتظار بلاده بادرة إيجابية بشأن نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وتأتي تصريحات عبد العاطي في ظل المشاورات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يرتبط بها من ملفات  وإعادة الإعمار.

#غزة #مصر #بدر عبد العاطي #الخارجية المصري

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