مجموعة أميركية تستعد لمواجهة 9 نواب ديمقراطيين بسبب مواقفهم من "إسرائيل"

تستعد مجموعة "الأولويات الأميركية" المؤيدة للفلسطينيين لخوض مواجهات انتخابية في الانتخابات التمهيدية لعام 2028 ضد تسعة نواب ديمقراطيين، على خلفية مواقفهم من "إسرائيل"، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".

وتخطط المجموعة لاستهداف أربعة نواب في نيويورك هم ريتشي توريس وجورج لاتيمر ولورا جيلين وتوم سووزي، إلى جانب جاريد موسكوفيتز من فلوريدا، وغريغ لاندسمان من أوهايو، وثلاثة مرشحين آخرين في إلينوي وماريلاند ويوتا.

وقالت المجموعة إنها أنفقت أكثر من 6 ملايين دولار خلال العام الجاري، وتعتزم إنفاق مبلغ أكبر في 2028، مشيرة إلى أنها تعتزم التركيز على سجل النواب ومواقفهم من الدعم الأميركي لـ"إسرائيل" والقضية الفلسطينية.

والسبب حسب قولها هو أن هؤلاء النواب صوتوا لصالح قانون يعاقب الجامعات التي تقاطع "إسرائيل".

وأكدت المجموعة أنها أنفقت هذا العام أكثر من 6 ملايين دولار، وستنفق أكثر في 2028، موجهة رسالة للنواب: "غزة ليست اختبار ولاء، بل اختبار مصداقية، ومن يريد الخروج من قائمتنا عليه أن يتبرأ من دعم إيباك ويدافع عن حقوق الفلسطينيين".

في المقابل، زعمت إيباك بأنها لا تهتم بهذه الهجمات وأنها ستواصل دعم أكثر من 300 نائب مؤيد للكيان سواء ديمقراطي أو جمهوري.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات