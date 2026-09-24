تركيا: هجمات "إسرائيل" تؤجج عدم استقرار المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك، اليوم الخميس، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والمنطقة يؤجج حالة عدم الاستقرار، مشيرًا إلى مواصلة "إسرائيل" نهجها التوسعي.

وأضاف أق تورك، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن النساء والأطفال ما زالوا يسقطون ضحايا للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.

واتهم المسؤول التركي "إسرائيل" بمواصلة تشجيع اعتداءات المستوطنين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين الفلسطينيين، بما في ذلك الوقود ومواد البناء، إضافة إلى عرقلة تشغيل المستشفيات في القطاع.

وأكد أن استمرار هذه الممارسات يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات