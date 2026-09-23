255 مبنى مهددًا بالسقوط في غزة.. نداء عاجل لإخلاء العائلات وإنقاذ الأرواح

أطلقت القوى الوطنية والإسلامية، ممثلة بلجنة الإعمار وحصر الأضرار في قطاع غزة، نداءً إنسانيًا عاجلًا لإنقاذ عائلات تقطن 255 بناية مدمرة جزئيًا أو متصدعة أو مائلة وآيلة للسقوط في أي لحظة.

وحذرت اللجنة، الأربعاء، من أن هذه المباني تضم عائلات كاملة من الأطفال والنساء وكبار السن، داعية إلى توفير تمويل عاجل وفوري لتنفيذ خطة للإخلاء والإيواء وإزالة المباني الآيلة للسقوط، تفاديًا لتكرار الفواجع، كما حدث في عمارة السعادة.

وطالبت بتوفير المعدات الثقيلة والفرق الهندسية المتخصصة، لضمان تنفيذ عمليات إزالة المباني المهددة بالسقوط بصورة آمنة، إلى جانب المساهمة العاجلة في إنشاء وتجهيز مراكز إيواء مؤقتة تحفظ كرامة العائلات التي سيتم إخلاؤها.

وشددت اللجنة على ضرورة التحرك الفوري، محذرة من أن كل ساعة تأخير تضع حياة عائلة على المحك، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان قبل وقوع ضحايا تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين