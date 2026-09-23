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رياض محرز ضمن قائمة أحد فرق الدوري الإسباني

23 سبتمبر 2026 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
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رياض محرز
متابعة/ فلسطين أون لاين:

دخل الجزائري رياض محرز ضمن قائمة اللاعبين الذين يدرس نادي خيتافي إمكانية التعاقد معهم، في ظل بحث الفريق الإسباني عن تدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، يواجه خيتافي نقصًا في الخيارات بسبب الإصابات والإيقافات والإجهاد، ما دفع الإدارة إلى دراسة سوق اللاعبين المتاحين دون أندية خلال فترة التوقف الدولي.

ويظهر اسم محرز إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، من بينهم جادون سانشو، كريم بنزيما، داني كارفاخال ورافائيل غيريرو، ضمن قائمة الأسماء المتاحة حاليًا.

لكن التقارير تشير إلى أن المطالب المالية والرواتب المرتفعة تمثل العقبة الأبرز أمام خيتافي لإتمام أي من هذه الصفقات، في ظل بحث النادي عن خيارات تتناسب مع قدراته المالية.

ويبقى انتقال محرز إلى الدوري الإسباني مجرد احتمال مطروح ضمن قائمة الخيارات، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات خيتافي المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الدوري الإسباني #رياض محرز #المنتخب الجزائري

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