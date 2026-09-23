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بالفيديو استشهاد المنفذ.. إصابة جندي في عملية دهس غرب رام الله

23 سبتمبر 2026 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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أصيب جندي في جيش الاحتلال بجروح خطير في عملية دهس استهدفت دورية مشتركة للشرطة والجيش عند حاجز بيت عور

أصيب جندي في جيش الاحتلال بجروح خطيرة، مساء الأربعاء، في عملية دهس استهدفت دورية مشتركة للشرطة والجيش عند حاجز بيت عور، جنوب غربي رام الله، فيما استشهد منفذ العملية برصاص قوات الاحتلال.

وقالت القناة 14 العبرية إن الجندي كان داخل مركبة دورية مشتركة مع الشرطة لحظة وقوع عملية الدهس، فيما ذكرت شرطة الاحتلال أن مركبة اصطدمت بمركبتها عند حاجز بيت عور، ما أدى إلى إصابة أحد أفرادها بجروح حرجة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية باستشهاد منفذ عملية الدهس، فيما أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمود محمد محمود سليمان (29 عامًا)، قرب قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله، واحتجاز قوات الاحتلال جثمانه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على سليمان عقب عملية الدهس، ما أدى إلى استشهاده في المكان.

وعقب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وفرضت انتشارًا مكثفًا في محيط حاجز بيت عور والطرق المؤدية إليه، كما نصبت حواجز عسكرية وشددت إجراءات التفتيش، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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