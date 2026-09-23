بعد 17 يومًا من البحث.. الحصيلة النهائية لانتشال جثامين "مربع التاج"

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، انتشال جثامين 101 شهيد من تحت أنقاض منازل دمّرتها طائرات الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها خلال الحرب، في "مربع التاج" بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني إن عمليات البحث وانتشال الجثامين استمرت 17 يومًا، بالتعاون مع اللجنة المصرية، وتم خلالها انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة.

وأوضح أن المنازل المستهدفة دُمّرت خلال الحرب، فيما بقيت جثامين الضحايا تحت الأنقاض إلى حين بدء أعمال البحث والانتشال.

يشار إلى أن مجزرة عمارة "التاج" وقعت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين قصفت طائرات الاحتلال عمارة "التاج 3" والمربع السكني المحيط بها في شارع اليرموك وسط مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير المبنى المكون من سبعة طوابق واستشهاد وإصابة مئات المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين