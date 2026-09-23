العيسوية تحت الهدم.. الاحتلال يمهّد لمصادرة أراضي القدس

هدمت قوات الاحتلال، الأربعاء، منشآت وممتلكات فلسطينية، وجرفت مساحات من الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية من أراضي قرية العيسوية، شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع اقتلاع عدد من الأشجار، في اعتداء يهدد بمزيد من مصادرة أراضي القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن أعمال الهدم طالت غرفًا ومخازن، إلى جانب مركبات زراعية تعود للمواطنين، فيما شملت أعمال التجريف مساحات من الأراضي الزراعية في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في منطقة تواجه مخاطر متزايدة بالمصادرة، في ظل مخططات الاحتلال لتوسيع المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، ضمن مخطط ما يسمى "القدس الكبرى".

ويُعد مشروع E1 من أبرز المخططات الاستيطانية في محيط القدس، ويستهدف مساحات واسعة من الأراضي الواقعة شرق المدينة، بما يهدد بمصادرة أراضٍ فلسطينية وفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض.

وتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون استهداف الأراضي الفلسطينية في محيط القدس، عبر الهدم والتجريف واقتلاع الأشجار، في إطار إجراءات ميدانية متصاعدة تطال ممتلكات المواطنين وتهدد سبل عيشهم.

المصدر / فلسطين أون لاين