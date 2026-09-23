إسبانيا تمدد مقاطعة يوروفيجن بسبب مشاركة «إسرائيل»

أعلن رئيس هيئة البث العامة الإسبانية، خوسيه بابلو لوبيز، تأييده لاستمرار مقاطعة بلاده لمسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة "إسرائيل"، متجهاً إلى اقتراح تمديد تعليق مشاركة إسبانيا في نسخة عام 2027 المقرر تنظيمها في بلغاريا.

وقال لوبيز، خلال جلسة أمام لجنة الرقابة البرلمانية على هيئة البث، إن استمرار مشاركة هيئة البث العامة "الإسرائيلية" في المسابقة، في ظل الوضع الإنساني المتواصل في قطاع غزة، يمثل أمراً «مؤلماً للغاية».

وأشار إلى أن التغييرات التي أُدخلت على قواعد المسابقة حققت تقدماً على المستوى التقني، لكنها لم تعالج جميع القضايا التي أثارتها هيئة البث الإسبانية.

وأضاف أن هناك «مسألة عالقة على المستوى الأخلاقي»، معلناً أنه سيقترح على مجلس إدارة هيئة البث الإسبانية الإبقاء على تعليق مشاركة بلاده في المسابقة، فيما يبقى القرار النهائي من اختصاص المجلس، ومن المتوقع أن يبحث المقترح خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مقاطعة متصاعدة

وكانت إسبانيا قد انسحبت من نسخة «يوروفيجن» لعام 2026، التي أقيمت في النمسا، إلى جانب أيرلندا وهولندا وآيسلندا وسلوفينيا، احتجاجاً على مشاركة "إسرائيل" في المسابقة على خلفية الحرب في قطاع غزة.

كما أعلنت أيرلندا في وقت سابق أنها لن تشارك أو تبث نسخة عام 2027، فيما أعلنت هيئة البث الهولندية «أفروتروس» عدم مشاركتها، لتتسع بذلك دائرة المقاطعة المرتبطة باستمرار مشاركة "إسرائيل" في المسابقة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة بورغاس البلغارية مسابقة «يوروفيجن» لعام 2027، بعد فوز بلغاريا بنسخة عام 2026.

وتعد إسبانيا واحدة من دول «الخمس الكبرى» في المسابقة، وهي الدول التي تتأهل مباشرة إلى النهائي، باعتبار أن هيئات البث التابعة لها من أكبر المساهمين مالياً في تنظيم الحدث.

موقف إدارة يوروفيجن

في المقابل، قالت إدارة مسابقة «يوروفيجن» إنها تنتظر القرار النهائي لهيئة البث الإسبانية، مشيرة إلى أنها أجرت خلال العام الأخير تعديلات على قواعد المسابقة، شملت تعزيز الضوابط المتعلقة بالتأثير الخارجي والتصويت، إلى جانب إجراءات مرتبطة بحياد المسابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات