تعذيب والد شهيد في سجون السلطة بجنين

كشفت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، عن تعرض والد الشهيد عبد الرحمن أبو المنى للاعتقال والتعذيب داخل سجون أجهزة السلطة، على خلفية مطالبته بمحاسبة المسؤولين عن مقتل نجله.

وقالت اللجنة في بيان إن والد الشهيد اعتُقل لأكثر من عشرة أيام في زنازين مخابرات السلطة، قبل نقله إلى لجنة تحقيق في سجن الجنيد بمدينة نابلس، مشيرة إلى تعرضه، وفق روايتها، للتعذيب والضرب والتعليق بالسقف لعدة أيام.

وأضافت أن الاعتقال تزامن مع ضغوط مورست عليه على خلفية قضية رفعها للمطالبة بمحاسبة المتسببين في مقتل نجله، مشيرة إلى أنه أُجبر على التنازل عن القضية والمطالبة بمحاسبة المتورطين.

وأكدت اللجنة أن الإفادات والتنازلات التي قالت إنها انتُزعت تحت التعذيب لا تسقط حق عائلة الشهيد في المطالبة بالعدالة، مطالبة بالتحقيق في هذه الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودانت اللجنة ما وصفته بالانتهاكات بحق والد الشهيد، وحثت القوى الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان على متابعة القضية والتحقيق في ملابسات مقتل عبد الرحمن أبو المنى وما ورد من ادعاءات بشأن تعذيب والده.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات