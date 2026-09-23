"الديمقراطية" تدعو لعزل "إسرائيل" من الأمم المتحدة

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالمواقف التي عبّرت عنها دول عربية وإسلامية وصديقة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعية إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات سياسية وقانونية للضغط من أجل وقف الحرب والضم والتهجير.

وانتقدت الجبهة، في بيان اليوم الأربعاء، دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة، داعية وفود الدول الأعضاء إلى مقاطعة كلمته، ومطالبة باتخاذ خطوات دولية ضد إسرائيل على خلفية ما وصفته بانتهاكات للقانون الدولي.

كما دعت إلى اتخاذ خطوات لعزل "إسرائيل" وطردها من الأمم المتحدة، وإلى ممارسة ضغوط دولية لإلزامها بالقرار 2803، بما يشمل وقف العمليات العسكرية في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ورفع الحصار وإدخال المساعدات والإيواء وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وأكدت الجبهة ضرورة ممارسة ضغوط دولية لوقف العمليات العسكرية في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات، إلى جانب توفير الإيواء وإعادة تأهيل البنية التحتية

وطالبت الجبهة بتكثيف الضغط الدولي لوقف الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، ووقف هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير السكان والمداهمات والاعتقالات واقتحامات المسجد الأقصى.

ودعت كذلك إلى وقف الإجراءات التي تعطل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وتمكين المؤسسات الفلسطينية من أداء دورها في إدارة قطاع غزة ومرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وتأتي مواقف الجبهة في ظل تحركات عربية وإسلامية ودولية متواصلة بشأن الحرب في غزة والوضع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك اجتماعات تنسيقية عقدتها دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات