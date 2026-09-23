مصر تطلق أول روبوت صناعي محلي

أطلقت مصر، اليوم الأربعاء، أول روبوت صناعي جرى تطويره وتصنيعه بأيدٍ مصرية، في خطوة تستهدف توطين التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الحلول المحلية داخل القطاع الصناعي.

وشهد وزير الصناعة خالد هاشم مراسم إطلاق وتسليم الروبوت، الذي طورته شركة «رائد بوتس» بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وشركة «كيوبي»، لاستخدامه في تطبيق صناعي بمجال ماكينات التعبئة والتغليف.

وأوضحت شركة «رائد بوتس» أن نسبة المكوّن المحلي في الروبوت تبلغ حالياً نحو 80%، مع استهداف رفعها إلى 90% خلال الفترة المقبلة، بعد العمل على تصنيع المحرك محلياً.

واستعرضت الشركة خلال مراسم الإطلاق تجربة تشغيل الروبوت، إلى جانب شرح مكوناته وآلية عمله وقدراته، فيما شدد وزير الصناعة على أهمية متابعة أدائه داخل المصنع وقياس مدى قدرته على تلبية متطلبات العملية الإنتاجية.

وشهدت الفعالية توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون، شملت دعماً فنياً للمنشآت الصناعية وتوريد روبوتات لقطاع التعبئة والتغليف، إلى جانب تعاون مع كلية الهندسة بجامعة المنصورة لتوفير روبوتات تعليمية لأغراض التدريب والبحث العلمي.

وأكد وزير الصناعة أهمية توطين صناعة الماكينات وخطوط الإنتاج، مشيراً إلى أن تطوير التكنولوجيا محلياً يمثل أحد محاور استراتيجية الصناعة المصرية.

ويمثل إطلاق الروبوت خطوة نحو توسيع استخدام التقنيات والروبوتات المصنعة محلياً في التطبيقات الصناعية، مع العمل على زيادة نسبة المكوّن المحلي في هذه الصناعات.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات