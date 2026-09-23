"حماس" تثمن المواقف الدولية الداعمة لفلسطين وتدعو لترجمتها لخطوات عملية

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، المواقف العربية والإسلامية والدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، داعية إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات سياسية ودبلوماسية عملية للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إنها تتابع باهتمام الحراك السياسي والدبلوماسي الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وما يصدر عن الدول العربية والإسلامية والدول الداعمة للحقوق الفلسطينية من مواقف.

وأعربت عن تقديرها للمواقف التي تدين العدوان والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتدعو إلى وقفها ورفع الحصار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب محاسبة الاحتلال على ما ارتكبه بحق المدنيين.

كما ثمنت "حماس" الرفض العربي والإسلامي والدولي لمخططات التهجير القسري ومشاريع الضم والاستيطان والإحلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدة تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه الوطنية، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة بالقوة.

ودعت الحركة إلى ترجمة المواقف والاجتماعات والبيانات الصادرة عن القادة والوزراء العرب والمسلمين إلى تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل، بما يمارس ضغطًا حقيقيًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإلزام الاحتلال باستحقاقات الاتفاقات والتفاهمات المبرمة.

وأكدت أن أي خطط أو مبادرات سياسية يجري بحثها ينبغي أن تنطلق من احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار المساعي السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، في وقت تؤكد فيه حماس أن جدية أي تحرك دولي تُقاس بقدرته على إحداث ضغط فعلي لوقف العدوان، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، ومنع فرض وقائع جديدة على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين