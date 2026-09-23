علماء فلسطين تحذر من استهداف المسجد الإبراهيمي

حذّرت رابطة علماء فلسطين من استمرار ما وصفته بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الإبراهيمي في الخليل، مشيرة إلى منع رفع الأذان فيه وإغلاقه أمام المصلين المسلمين منذ نحو ثلاثة أشهر، وفق بيان للرابطة.

وأكدت الرابطة أن المسجد الإبراهيمي مسجد إسلامي مقدس، معتبرة أن منع الأذان وتقييد الصلاة والإغلاق المتكرر يمثل اعتداءً على الشعائر الإسلامية وحرمة المسجد.

وحذرت من استمرار هذه الإجراءات وما قد يترتب عليها من فرض واقع جديد في الحرم، داعية علماء المسلمين ووزارات الأوقاف والمؤسسات الإسلامية إلى التحرك للدفاع عن المقدسات الإسلامية في فلسطين.

كما دعت الرابطة إلى إبقاء قضية المقدسات في صدارة اهتمام الأمة الإسلامية، واتخاذ مواقف لحماية حرمة المسجد الإبراهيمي وسائر المقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين