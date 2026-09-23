فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد وإصابات في قصف وإطلاق نار إسرائيلي بمناطق عدة بغزة

استعدادات "خجولة" في مخيمات الإيواء لمواجهة موسم شتاء "استثنائي"

فارس أبو كميل.. طفل انتظر السفر للعلاج فسبقه الموت

اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة والقدس

خروقات وقف إطلاق النار.. لماذا يتواصل التصعيد الإسرائيلي في غزة؟

انخفاض تدريجي على درجات الحرارة حتى السبت

نواب بريطانيون يحذرون البنوك من تمويل الاستيطان في الضفة

ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه بالتواء من الدرجة الثالثة

شهيدان ومصابون في قصف على غزة

إصابة حبوس تبعده عن الفدائي.. واستدعاء أحمد بدلا منه

الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

23 سبتمبر 2026 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
...
الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين اليوم الأربعاء وسط توقعات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، بينما بقي المستثمرون في حالة ترقب جراء ‌تراجع أسعار النفط في ظل آمال تحقيق انفراجة دبلوماسية تنهي الحرب في الشرق الأوسط.

وسجل اليورو 1.1446 دولار في التعاملات المبكرة، ليظل قرب أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو تموز، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3337 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 100.56 نقطة.

وانصب تركيز أسواق العملات على موجة رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة والتصريحات المتشددة من جانب البنوك المركزية الكبرى، في وقت يدفع فيه الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران أسعار النفط إلى الارتفاع ويغذي المخاوف من التضخم.

المصدر / وكالات
#الدولار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة