الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين اليوم الأربعاء وسط توقعات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، بينما بقي المستثمرون في حالة ترقب جراء ‌تراجع أسعار النفط في ظل آمال تحقيق انفراجة دبلوماسية تنهي الحرب في الشرق الأوسط.

وسجل اليورو 1.1446 دولار في التعاملات المبكرة، ليظل قرب أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو تموز، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3337 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 100.56 نقطة.

وانصب تركيز أسواق العملات على موجة رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة والتصريحات المتشددة من جانب البنوك المركزية الكبرى، في وقت يدفع فيه الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران أسعار النفط إلى الارتفاع ويغذي المخاوف من التضخم.

المصدر / وكالات