اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة والقدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، تزامنًا مع اندلاع مواجهات وإطلاق نار واعتقالات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات شملت إطلاق النار وتجريف أراضٍ ومهاجمة مركبات فلسطينية.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة منها، واعتقلت خمسة مواطنين، هم عمر كوسا من منطقة الطور، والأسير المحرر مجدي عامر من بلدة كفر قليل عقب محاصرة منزله، وبشار العتيلي من مخيم عسكر القديم، إضافة إلى أشرف ياسين من بلدة مادما، ومؤيد قادوس من بلدة عراق بورين جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلقت قنابل الغاز والإنارة وداهمت منازل، فيما أقدم مستوطنون على تجريف أراضٍ في المنطقة المحاذية للبؤرة الاستيطانية الرعوية في رأس زيد ببلدة حوارة.

ففي محافظة رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب المدينة، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، فيما اقتحمت بلدتي سلواد وقرية المزرعة الغربية، وأطلقت خلال اقتحام سلواد قنابل الغاز والصوت. وفي دير دبوان شرق رام الله، هاجم مستوطنون القرية وأطلقوا الرصاص الحي.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي اليامون والسيلة الحارثية، وداهمت عددا من المنازل، بينما واصل مستوطنون جولاتهم الاستفزازية قرب منازل المواطنين شرقي قرية رابا جنوب شرق المحافظة.أما في طوباس، فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدة عقابا وداهمت عددا من المنازل، قبل أن تعتقل محمد أبو محسن من منزله في طوباس، وقتيبة عماد أبو عرة من منزله في عقابا.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدة عقابا شمالها، وداهمت عددًا من المنازل واعتقلت شابين. وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد إبراهيم أبو محسن بعد مداهمة منزل ذويه في مدينة طوباس، كما اعتقلت قتيبة عماد أبو عرة بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة عقابا.

وفي محافظة طولكرم، اندلعت مواجهات في ضاحية شويكة شمال المدينة، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء سعيد الحاج سعيد من منزله.

كما اقتحمت بلدتي عتيل ودير الغصون بآليات عسكرية وقوات مشاة، وجابت أحياءهما وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما أخضعت عددا من السكان لتحقيقات ميدانية واعتقلت عبد العزيز أحمد عطوة من منزله في دير الغصون.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جناتا ومخيم عايدة، وداهمت عددا من المنازل في جناتا، بينها منازل إسماعيل عبد الله عيسى العروج وإبراهيم الزير والشيخ داوود حسن الزير، كما اقتحمت منزل رامي وصفي نصر الله في مخيم عايدة، من دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي قلقيلية، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب دوار بلدة كفر لاقف شرق المحافظة، بينما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في خربة قواويس بمسافر يطا جنوب الخليل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاقتحامات العسكرية والاعتداءات الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والتي تشهد بصورة متكررة مداهمات واعتقالات وإطلاق نار وأعمال تجريف واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين