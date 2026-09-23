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بالصور 6 شهداء وإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

23 سبتمبر 2026 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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مشاهد من موقع استهداف مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية على شارع الرشيد قرب مفترق أصداء الغربي في مواصي خانيونس (تصوير محمد طوطح)

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطنين محمد إبراهيم محمد أبو علوان وأسامة خالد محمد أبو خاطر، وإصابة 3 آخرين، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في محيط مفترق أصداء بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية استشهاد المواطن عبد الرحمن تمراز في غارة إسرائيلية على تجمع للمواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وبالتزامن مع ذلك، أغارت مسيرة إسرائيلية بصواريخها على تجمع مدني في محيط منتزه بلدية غزة ما أسفر عن ارتقاء المواطن حسن صيام وإصابة آخرين. 

وفي سياق متصل، استشهدت المواطنة نور عوني دياب متأثرة بإصابتها جراء تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب أدهم صبحي زيارة استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط محطة تمراز في شارع النفق بمدينة غزة.

وفي شمالي قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الواقعة شرقي مشروع بيت لاهيا.

وفي جنوبي القطاع، أصيب مواطن بجروح حرجة جدًا برصاص قوات الاحتلال في منطقة البداو بالسطر الغربي شمالي مدينة خان يونس.

كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف شمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة، فيما تعرضت المناطق الشرقية للمدينة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرقي مخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة ذاته. 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ348 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقع بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي نص على إنهاء الحرب على غزة.

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المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#غزة #قصف #خروقات إسرائيلية

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