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شهيد وإصابات في قصف وإطلاق نار إسرائيلي بمناطق عدة بغزة

23 سبتمبر 2026 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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استشهد مواطن وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب أدهم صبحي زيارة استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط محطة تمراز في شارع النفق بمدينة غزة.

وفي شمالي قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الواقعة شرقي مشروع بيت لاهيا.

وفي جنوبي القطاع، أصيب مواطن بجروح حرجة جدًا برصاص قوات الاحتلال في منطقة البداو بالسطر الغربي شمالي مدينة خان يونس.

كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف شمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة، فيما تعرضت المناطق الشرقية للمدينة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرقي مخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة ذاته. 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ348 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، الموقع بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي نص على إنهاء الحرب على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف #خروقات إسرائيلية

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