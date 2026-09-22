الكرة الذهبية 2026.. معايير التصويت وأبرز المرشحين وموعد الحفل

محمد زقوت

كشفت مجلة فرانس فوتبول رسمياً عن المعايير المعتمدة في التصويت على جائزة الكرة الذهبية 2026، موضحة أن اختيار الفائز يتم وفق ثلاثة معايير مرتبة بحسب الأهمية، مع احتساب أداء اللاعبين خلال الموسم من 3 أغسطس 2025 حتى 19 يوليو 2026، بما يشمل منافسات المنتخبات الدولية.

معايير التصويت على الكرة الذهبية

1. الأداء الفردي

يشمل مستوى اللاعب، واستمراريته، ومدى حسمه وتأثيره وظهوره في المباريات واللحظات المهمة.

2. الأداء الجماعي والبطولات

يتعلق بالبطولات والإنجازات التي حققها اللاعب مع فريقه ومنتخب بلاده، إلى جانب مساهمته في تحقيق هذه النجاحات.

3. السلوك واللعب النظيف

يشمل احترام اللاعب وقواعد اللعب النظيف وسلوكه وتصرفاته داخل الملعب وخارجه.

وتنص لوائح الكرة الذهبية على أن هذه المعايير تُدرس بالترتيب نفسه من حيث الأهمية، قبل أن يختار كل عضو في لجنة التحكيم عشرة لاعبين من القائمة النهائية، ويحصلون على نقاط تتراوح بين 15 نقطة للمركز الأول ونقطة واحدة للمركز العاشر.

وتضم قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2026 30 لاعباً، على أن تُعلن الجائزة خلال الحفل المقرر إقامته في العاصمة البريطانية لندن يوم 26 أكتوبر 2026.

متى حفل جائزة الكرة الذهبية 2026 وأين سيقام؟

تُقام مراسم حفل الكرة الذهبية 2026 يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 في العاصمة البريطانية لندن، وتحديدًا على مسرح London Palladium Theatre، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجائزة التي أُطلقت عام 1956. ويتزامن الحفل مع النسخة الـ70 من الجائزة، فيما جاء اختيار لندن تكريمًا للإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية.

من هم أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026؟

أعلنت مجلة فرانس فوتبول رسميا قائمة الـ 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، وتبرز وفق بعض المحللين هذه الأسماء كأكثر الأسماء المرشحة للفوز بهذا الجائزة الكبيرة وهم على النحو الآتي:

لامين يامال: موهبة برشلونة والمنتخب الإسباني.

كيليان مبابي: مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي.

جود بيلينغهام: لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي.

عثمان ديمبيلي: مهاجم باريس سان جيرمان والفائز بالنسخة الماضية.

إيرلينغ هالاند: مهاجم مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي.

هاري كين: مهاجم بايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي.

ليونيل ميسي: أسطورة الأرجنتين وإنتر ميامي.

السؤال الأبرز

مع وضوح المعايير الثلاثة، يبقى النقاش مفتوحاً بين جماهير كرة القدم: من اللاعب الذي يجمع بين التألق الفردي، والنجاح الجماعي، والسلوك الرياضي، ويستحق التتويج بالكرة الذهبية 2026؟

المصدر / فلسطين أون لاين