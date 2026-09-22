مبابي يعلّق على أداء حكم ديربي مدريد

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تحدث الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، عن القرارات التحكيمية التي شهدها ديربي مدريد، مؤكداً أنه لا يفضل الحديث كثيراً عن أداء الحكام.

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة: «أعتقد أنني لم أكن يوماً لاعباً يتحدث كثيراً عن الحكم، ولدي أفكاري، لكنني أحتفظ بها لنفسي».

وأضاف: «الحكم إنسان ويرتكب الأخطاء، وقد كانت هناك أخطاء بالتأكيد، لكنني لا أريد الدخول في ذلك».

ويأتي تصريح مبابي في أعقاب الديربي الذي شهد عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت النقاش، فيما فضّل اللاعب الفرنسي عدم الخوض في تفاصيلها أو توجيه انتقادات مباشرة إلى حكم اللقاء.

المصدر / فلسطين أون لاين