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البرازيل: أجيال من الفلسطينيين ستحمل ألم الإبادة في غزة

22 سبتمبر 2026 . الساعة 18:00 بتوقيت القدس
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أجيالًا من الفلسطينيين ستحمل الألم جراء "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن أجيالًا من الفلسطينيين ستحمل الألم جراء "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.

وأضاف لولا أن ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية وأعضائها تشجع على إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، محذرًا من تداعيات تقويض عمل المحكمة على منظومة العدالة الدولية.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، قال الرئيس البرازيلي إن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تجعل حل الدولتين أقل قابلية للتطبيق على نحو متزايد.

وشدد لولا على أهمية احترام القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على دور المؤسسات القضائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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