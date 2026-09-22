فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدان ومصابون في قصف على غزة

"ليس وقفًا لإطلاق النار".. غوتيرش يحذر من واقع الشرق الأوسط

أكثر من 400 مستوطن.. تعتيم إسرائيلي يحيط باقتحامات الأقصى

من غزة إلى إيطاليا.. شكوى ضد جندي إسرائيلي بجرائم حرب

بلدية غزة تطرح رؤية لتطوير مجمع اليرموك الثقافي والرياضي

الأوقاف والمؤسسات القرآنية توقّع "ميثاق عهد" لتعزيز الشراكة وخدمة القرآن

8 دول عربية وإسلامية تطالب الاحتلال بالالتزام باتفاق غزة

إسبانيا: آن الأوان لإقامة دولة فلسطينية وفتح معابر غزة

تحذيرات من كارثة بسبب سباق الذكاء الاصطناعي

غزة على أبواب شتاء خطير.. فلسطينيون يحتمون بمبانٍ مهددة بالانهيار

"ليس وقفًا لإطلاق النار".. غوتيرش يحذر من واقع الشرق الأوسط

22 سبتمبر 2026 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
...
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إن العقد الماضي شهد اندلاع حروب خلّفت عواقب مدمرة واستمرت بوحشية مروعة، محذرًا من استمرار استهداف المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان واستخدام الجوع سلاحًا خلال النزاعات.

وأكد غوتيرش، الثلاثاء، أن القوة العسكرية وحدها لا يمكنها ضمان الأمن، كما أن القوة الاقتصادية وحدها لا تستطيع تحقيق الاستقرار، داعيًا إلى معالجة أسباب النزاعات بما يفضي إلى سلام مستدام.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة "ما يسمى وقف إطلاق النار" في الشرق الأوسط، قائلًا إنه "ليس أكثر من إطلاق نار، لكن أقل حدة"، في إشارة إلى استمرار العنف رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وشدد غوتيرش على ضرورة عدم السماح بتلاشي حل الدولتين، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يقف متفرجًا على تراجع فرص تحقيق هذا الحل.

وتأتي تصريحات غوتيرش في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالنزاعات المسلحة، وما يرافقها من تداعيات إنسانية وانتهاكات تطال المدنيين وحقوقهم الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأمم المتحدة #الشرق الأوسط #وقف إطلاق النار #غوتيرش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة