من غزة إلى إيطاليا.. شكوى ضد جندي إسرائيلي بجرائم حرب

تقدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية بشكوى جنائية لدى السلطات الإيطالية ضد جندي إسرائيلي، متهمة إياه بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.

وقالت المؤسسة، في بيان، الثلاثاء، إن الشكوى التي قدمتها أمس الاثنين تستهدف الجندي يوناتان شاليخ، الذي خدم في سرية "تايكون" التابعة للواء "غفعاتي"، مشيرة إلى وجوده حاليًا في منطقة توسكانا الإيطالية، ومطالبة بفتح تحقيق فوري في دوره بالعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وبحسب الشكوى، تشمل الاتهامات الموجهة للجندي المشاركة في حصار وتدمير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة خلال آذار/مارس ونيسان/أبريل 2024، وإحراق مسجد الحاج حمدي حرز الله في حي النصر، إلى جانب المشاركة في تدمير ساحة فلسطين التجارية في حي الرمال.

وأوضحت المؤسسة أن لديها أدلة وصورًا توثق جانبًا من الأفعال المنسوبة إلى الجندي ووحدته، مشيرة إلى أن إحراق المسجد، في حال ثبوت الوقائع، قد يشكل استهدافًا غير مشروع لمكان عبادة محمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وطالبت "هند رجب" السلطات الإيطالية بفتح تحقيق في الاتهامات، متهمة إياها بعدم اتخاذ إجراءات بشأن شكاوى سابقة قدمتها ضد جنود إسرائيليين موجودين في إيطاليا.

وتأسست مؤسسة "هند رجب" في شباط/فبراير 2024، وتتخذ من بروكسل مقرًا لها، وتعمل على توثيق ما تصفه بجرائم ارتكبها مسؤولون وجنود إسرائيليون في قطاع غزة، وتقديم شكاوى وطلبات توقيف بحقهم أمام السلطات القضائية في دول مختلفة.

وسُميت المؤسسة باسم الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي كانت في الخامسة من عمرها عندما قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع ستة من أقاربها، إثر قصف سيارة كانوا يحتمون بداخلها جنوب غربي مدينة غزة في 29 كانون الثاني/يناير 2024.

وقبل استشهادها، بقيت هند نحو ثلاث ساعات على اتصال بالهلال الأحمر الفلسطيني، فيما كانت قوات الاحتلال تطلق النار على السيارة التي كانت تقلها وأقاربها.

وعُثر على هند بعد 12 يومًا شهيدة داخل السيارة التي كانت قد تعرضت لإطلاق نار كثيف، إلى جانب خالها وزوجته وأبنائهما الثلاثة، الذين استشهدوا جميعًا.

المصدر / وكالات