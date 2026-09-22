بلدية غزة تطرح رؤية لتطوير مجمع اليرموك الثقافي والرياضي

نظمت بلدية غزة، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع نقابة المهندسين، ورشة عمل لعرض التصور الأولي لتطوير "مجمع اليرموك الثقافي الرياضي"، ضمن خطة تطوير مركز مدينة غزة، بمشاركة مهندسين وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات حكومية وأهلية وشبابية.

واستعرضت الورشة رؤية لتطوير المجمع المقام على نحو 120 دونمًا، مع تخصيص أكثر من نصف مساحته للمساحات الخضراء والفضاءات العامة، والحفاظ على الهوية التاريخية والرياضية للمكان.

ويتضمن التصور تطوير منتزه بلدية غزة وملعب اليرموك، وإنشاء مركز رياضي وثقافي ومركز للأطراف الصناعية، إلى جانب إعادة إنشاء مسجد أبو خضرة، وتطوير ممشى يربط شارعَي عمر المختار والوحدة، وإمكانية إنشاء كراج للبلدية أسفل الملعب.

كما يشمل التصور إنشاء متحف يوثق ذاكرة غزة وما تعرضت له خلال الحرب، مع إعادة توظيف ملعب اليرموك كفضاء متعدد الاستخدامات، والحفاظ على ذاكرته الرياضية.

وأكد المشاركون أهمية إشراك سكان المنطقة والشباب والجامعات في مراحل التصميم المقبلة، إلى جانب دراسة الأثر المروري وتوفير مواقف السيارات وتعزيز المساحات الخضراء والطاقة المتجددة، تمهيدًا لتحويل التصور إلى مخططات تفصيلية قابلة للتنفيذ.











المصدر / فلسطين أون لاين